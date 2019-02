Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha lasciato ieri pomeriggio Pyongyang in treno diretto ad Hanoi, in vista del secondo summit con il presidente americano Donald Trump in programma il 27-28 febbraio.

L'ufficializzazione della missione l'ha data oggi l'agenzia Kcna, confermando non solo quanto riportato ieri dall'agenzia russa Tass, ma menzionando per la prima volta il vertice Usa-Corea del Nord.

Kim, partito da Pyongyang, guida una delegazione di fidati consiglieri e funzionari di vertice, tra cui l'inseparabile sorella Kim Yo-jong e il 'braccio destro' Kim Yong-chol, ex capo dei servizi segreti militari recatosi di recente negli Usa per concordare il summit, incontrando il segretario di Stato americano Mike Pompeo e lo stesso presidente Trump.

Kim, secondo la Kcna, sarà in visita ufficiale di amicizia in Vietnam su invito del presidente Nguyen Phu Trong.

