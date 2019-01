Corea Nord: Seul, diplomatico "sparito" da novembre

Jo Song-gil, diplomatico nordcoreano presso l'ambasciata in Italia da maggio 2015 e con funzioni di incaricato d'affari dal 9 ottobre 2017 al 20 novembre 2018, è "sparito" con la moglie da inizio novembre, a pochi giorni dalla scadenza del mandato.

Lo ha detto l'intelligence di Seul in una audizione parlamentare, ha riferito all'agenzia di stampa Yonhap il deputato Kim Min-ki. Il quotidiano JoongAng Ilbo ha scritto che Jo è sotto protezione del governo italiano da inizio dicembre in vista della richiesta di asilo politico "in un imprecisato Paese occidentale".

Il Ministero italiano degli affari esteri, contattato dall'agenzia di stampa Ansa, ha indicato che "non risulta una richiesta d'asilo da parte di un funzionario nordcoreano".

