La Corea del Nord ha lanciato "molteplici proiettili non meglio identificati", a cinque giorni dai test di lanciatori multipli di razzi e verosimilmente di un missile balistico a corto raggio. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando i militari sudcoreani.

I lanci di oggi, ancora non meglio definiti, sono stato fatti dalla base missilistica di Sino-ri, distante circa 80 km a nordovest di Pyongyang, nota per la presenza di Nodong, vettori balistici a medio raggio.

"I proiettili sono stati lanciati in direzione orientale intorno alle 16:30 locali (9:30 in Svizzera)", ha spiegato in una nota il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, senza aggiungere informazioni come l'area di caduta. È possibile, in attesa di valutazioni più approfondite, che abbiano tagliato la Corea del Nord prima di finire nelle acque del mar del Giappone.

L'ultimo test, a distanza di 5 giorni da quello maturato a sorpresa sabato, è stato fatto quando i capi negoziatori sulle politiche con la Corea del Nord di Giappone e Usa (lo speciale rappresentante Stephen Biegun) sono a Seul per discutere su tutte le opzioni possibili per rilanciare i negoziati sul nucleare di Pyongyang in stallo dalla fine del 2008.

