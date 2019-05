La Corea del Nord ha lanciato nel pomeriggio due missili a corto raggio: è l'ipotesi accreditata dai militari sudcoreani, precisando l'analisi iniziale di lancio di "molteplici proiettili non meglio identificati".

Secondo i dettagli forniti dal Comando di Stato maggiore congiunto, un vettore avrebbe coperto la distanza di circa 420 chilometri, mentre l'altro una di circa 270 chilometri. Corea del Sud e Usa stanno lavorando "per determinare più dettagli" relativi alla nuova turbolenza voluta da Pyongyang.

I due missili sono stati lanciati, rispettivamente, alle 16:29 e alle 16:39 (9:29 e 9:39 in Svizzera) dall'area di Kusong, non distante dalla base missilistica di Sino-ri, per cadere poi entrambi nel mar del Giappone.

"I nostri militari hanno rafforzato la sorveglianza in caso di ulteriori lanci, mantenendo la postura di piena reattività in coordinamento con gli Usa", si legge in una nota del Comando.

L'Ufficio della Presidenza sudcoreana ha espresso "seria preoccupazione" sulla considerazione che la mossa "non aiuti affatto gli sforzi in atto per migliorare i rapporti intercoreani e per allentare le tensioni militari sulla penisola".

