Il treno speciale giallo-verde del leader nordcoreano Kim Jong-un procede la sua marcia verso il Vietnam, in vista del secondo summit col presidente americano Donald Trump del 27-28 febbraio.

Il convoglio è stato 'intercettato' questa mattina a Wuhan, capitale della provincia centrale cinese dell'Hubei, intorno alle 7 locali (mezzanotte in Svizzera).

Lo riporta l'agenzia Yonhap, secondo cui il passaggio è stato anticipato dalle improvvise misure di sicurezza rafforzate, tra cui la chiusura del Wuhan Changjiang Bridge. Nonostante non sia chiara la rotta che seguirà, si ritiene che il treno blindato debba seguire la più breve: le città di Changsha (provincia di Hunan) e Nanning (Guangxi) prima di giungere quella vietnamita di confine di Dong Dang, nella provincia di Lang Song, da dove Kim dovrebbe proseguire il viaggio di 170 km per Hanoi in auto.

Tuttavia, alcuni osservatori non escludono la rotta più ampia fino alla città di Guangzhou, seguendo il percorso deciso nel 1964 dal nonno, il "presidente eterno" Kim Il-sung, ultimo leader del Paese eremita a recarsi in visita in Vietnam.

