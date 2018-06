Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 16.09 07 giugno 2018 - 16:09

Il presidente americano Donald Trump riceverà oggi alla Casa Bianca il premier giapponese Shinzo Abe in vista del summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore.

I due leader terranno una conferenza stampa congiunta alle 14.00 locali (le 20 in Svizzera).

Secondo i media Usa, Abe intende coordinare strettamente l'approccio al dossier nordcoreano per evitare di ritrovarsi isolato (rispetto alla Cina e alla Corea del sud, che hanno un canale di dialogo con Pyongyang) e per convincere il tycoon a perorare la causa dei cittadini giapponesi detenuti in Corea del nord negli anni Settanta e Ottanta. Abe dovrebbe affrontare inoltre il tema dei dazi Usa su alluminio e acciaio, che penalizzano anche l'industria giapponese.

