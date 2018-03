Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 16.10 01 marzo 2018 - 16:10

Gli Usa tengono aperta la porta della diplomazia con la Corea del Nord ma intanto preparano piani militari per ogni evenienza, come quello "classificato" provato la scorsa settimana alla Hawaii.

I piani militari alle Hawaii sottostanno agli ordini del capo di Stato maggiore dell'esercito, gen. Mark A. Milley, e del capo del commando operazioni speciali, gen. Tony Thomas. Lo scrive il Washington Post citando una mezza dozzina di dirigenti militari.

Tra gli scopi dell'esercitazione individuare le insidie che potrebbero ostacolare un assalto americano alla Corea del Nord, come la limitata capacità di sfollare i soldati feriti, problema che si aggraverebbe se Pyongyang rispondesse con armi chimiche.

I comandanti che hanno partecipato all'esercitazione hanno dichiarato che circa 10mila americani potrebbero essere feriti nei primi giorni di offensiva e che il numero di vittime civili ammonterebbe probabilmente a migliaia o addirittura centinaia di migliaia.

Il potenziale costo umano di una guerra sarebbe così alto che il generale Milley ha detto che "la sua brutalità andrebbe oltre l'esperienza di qualsiasi soldato vivente".

Secondo il piano di guerra, denominato 'tabletop exercise', gli Usa dovrebbero spostare un grande numero di aerei di sorveglianza da Medio Oriente e Africa al Pacifico per supportare le truppe. Il Pentagono ha però ammonito che piani ed esercitazioni non significano che è stata presa la decisione di entrare in conflitto con Pyongyang. Lo stesso segretario alla Difesa, Jim Mattis, aveva osservato che una guerra con la Corea del Nord sarebbe "catastrofica". Ma Trump ha chiesto al Pentagono di mantenere tutte le opzioni sul tavolo.

Neuer Inhalt Horizontal Line