Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato questa mattina a Pyongyang per la sua prima visita di Stato in Corea del Nord (foto d'archivio)

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato questa mattina a Pyongyang per la sua prima visita di Stato di due giorni in Corea del Nord dalla salita al potere di sei anni fa, su invito del leader Kim Jong-un. Lo riportano i media cinesi.

Quella di Xi è la prima visita di un presidente cinese in Corea del Nord dal 2005, da quella fatta da Hu Jintao, riflettendo il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi. Kim, non a caso, si è recato quattro volte in Cina a partire da marzo 2018, incontrando Xi per tre volte a Pechino.

Nei loro colloqui a Pyongyang, Xi dovrebbe invitare Kim a mantenere aperto il dialogo gli Stati Uniti sul processo di denuclearizzazione della penisola coreana (in vista del summit con Donald Trump della prossima settimana a margine del G20 di Osaka) e discutere, allo stesso tempo, le modalità per ravvivare l'economia nordcoreana al collasso anche per le sanzioni.

Il presidente, secondo quanto ha riferito l'agenzia Nuova Cina, è accompagnato oltre che dalla first lady Peng Liyuan, da Ding Xuexiang (membro del Politburo), da Yang Jiechi (ex consigliere di Stato e membro del Politburo), da Wang Yi (ministro degli Esteri) e da He Lifeng, a capo della National Development and Reform Commission, l'agenzia di vertice in Cina sulla pianificazione economica.

