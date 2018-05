Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2018 13.33

La Corea del Nord ha smantellato oggi il sito dei test nucleari di Punggye-ri, l'unico ufficialmente conosciuto, compiendo il primo passo verso la denuclearizzazione, nella lettura data sia da Pyongyang sia da Seul. Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

La cerimonia di chiusura è avvenuta alla presenza di un gruppo di giornalisti (in prevalenza tv provenienti da Corea del Sud, Cina, Usa, Russia e Gran Bretagna) che ha raggiunto la struttura nelle montagne settentrionali in tarda mattinata: verso le 11.00 locali (le 4.00 in Svizzera) c'è stata la prima detonazione con la dinamite sistemata nel tunnel settentrionale.

Altri due tunnel, invece, sono collassati intorno alle 14.00 con analogo utilizzo di esplosivo, mentre altre detonazioni hanno seguito la distruzione di strutture di supporto di superficie, tra cui edifici di vario genere e magazzini.

Pyongyang non ha invitato, diversamente da quanto detto in un primo tempo, ispettori internazionali ad assistere alle operazioni effettuate.

