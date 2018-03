Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le due Coree hanno deciso di riaprire la "linea rossa" di comunicazione militare: lo riporta l'agenzia Yonha. Si tratta di una delle misure chieste da Seul nel dialogo di alto livello di Panmunjom al fine di scongiurare o limitare "possibili errori di valutazione".

Oltre a questo è stata concordata la ripresa del dialogo militare per "allentare le tensioni lungo i confini". Le parti, riferisce l'agenzia Yonhap, hanno deciso di continuare a tenere colloqui di "alto livello per migliorare i legami" e di dare il via a incontri operativi sulla partecipazione del Nord alle Olimpiadi di PyeongChang.

Intanto il Cremlino accoglie con favore il dialogo diretto tra i rappresentanti delle due Coree poiché questo è l'unico modo per allentare le tensioni nella penisola coreana. Così il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

"Accogliamo con favore i contatti diretti tra i rappresentanti delle due Coree, riteniamo che sia possibile ottenere una riduzione delle tensioni solo attraverso questo dialogo, e questo è precisamente il dialogo che la leadership russa riteneva necessario", ha sottolineato il portavoce del Cremlino citato da Interfax.

