Questo contenuto è stato pubblicato il 11 febbraio 2018 13.39 11 febbraio 2018 - 13:39

I media nordcoreani hanno ripreso nei particolari lo storico incontro alla Blue House tra la delegazione di Pyongyang e quella guidata dal presidente della Corea del Sud Moon Jae-in rimarcando che le due parti hanno avuto "un colloquio franco e schietto".

Nella riunione, Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jong-un, nel ruolo di inviato speciale del fratello ha consegnato una lettera personale e invitato Moon a visitare Pyongyang. "Moon Jae-in ha detto che la visita della delegazione del Nord ha creato la scintilla per migliorare le relazioni intercoreane e assicurare la pace sulla penisola coreana e ha esteso i suoi ringraziamenti di cuore al presidente Kim Jong-un per aver offerto la significativa occasione", ha riferito l'agenzia Kcna.

Kim Yong-nam, Capo dello Stato de facto e alla guida della delegazione, si è complimentato per la riuscita della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang, ringraziando per essere stati "seduti insieme in un così grande evento".

