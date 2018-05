Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 maggio 2018 13.29

I due leader coreani, Kim Jong-un e Moon Jae-in, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine per discutere del vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, che era stato annullato dal presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Yonhap.

I leader si sono incontrati nel pomeriggio, per la seconda volta dopo il summit intercoreano del 27 aprile, al villaggio di confine di Panmunjom tra le 15.00 e le 17-00 locali (8.00-10.00 in Svizzera).

"Hanno scambiato le loro opinioni con franchezza per applicare la Dichiarazione di Panmunjom e avere un summit Usa-Corea del Nord di successo", ha affermato il capo della comunicazione di Moon, Yoon Young-chan said. "In base all'accordo raggiunto dalle due parti, Moon annuncerà i risultati del meeting alle 10.00 di domani (3.00 in Svizzera)", ha aggiunto Yoon.

