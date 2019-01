La Corea del Sud accoglie con favore il secondo summit pianificato per fine febbraio tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, in base a quanto comunicato dalla Casa Bianca.

Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza di Seul, ha detto che la Corea del Sud "non risparmierà gli sforzi per la riuscita del summit Trump-Kim, lavorando in stretta cooperazione con gli Usa e tenendo più colloqui col Nord".

L'annuncio della Casa Bianca è maturato dopo l'incontro di 90 minuti tra il tycoon e Kim Yong-chol, braccio destro del "leader supremo". Il Vietnam si ritiene sia il luogo che ospiterà il vertice, grazie ai buoni rapporti diplomatici con due i Paesi.

Nel primo summit di Singapore del 12 giugno, i leader decisero di procedere verso la denuclearizzazione, demandando i passaggi successivi a negoziati operativi arenatisi poco dopo per le distanze su come raggiungere l'obiettivo.

