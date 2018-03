Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 16.40 01 marzo 2018 - 16:40

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e quello americano Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico in serata concordando di incoraggiare il dialogo tra le Coree per far ripartire il negoziato di denuclearizzazione.

Lo ha reso noto la Blue House, l'ufficio presidenziale di Seul, aggiungendo che presto un inviato speciale andrà a Pyongyang. Le parti, riferisce la Yonhap, hanno avuto uno scambio di vedute sui rapporti col Nord dopo il riavvicinamento tra Coree favorito dalle Olimpiadi di PyeongChang.

