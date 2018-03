Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 marzo 2018 - 12:33

Le due Coree hanno concordato di tenere un vertice tra i leader Kim Jong-un (Nord) e Moon Jae-in (Sud) verso la fine di aprile. Lo riferisce la presidenza sudcoreana.

La Corea del Nord vuole il dialogo diretto con gli Usa e offre la 'moratoria' delle sue attività sul nucleare e i missili per l'intero periodo dei colloqui, ha riferito ancora la presidenza sudcoreana.

Gli "inviati speciali" sudcoreani sono tornati oggi a Seul dopo una missione di due giorni a Pyongyang, finalizzata a gettare le basi per far ripartire il dialogo diretto tra Stati Uniti e Corea del Nord per la denuclearizzazione della penisola.

La delegazione era composta da 10 persone e guidata da Chung Eui-yong, consigliere sulla sicurezza del presidente Moon Jae-in.

In precedenza l'agenzia ufficiale di Pyongyang Kcna aveva indicato che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha raggiunto un accordo "soddisfacente" con gli "inviati speciali" della Corea del Sud in merito alle intenzioni di un summit con il presidente Moon Jae-in.

Kim, secondo l'agenzia, ha ricevuto ieri una lettera di Moon dalla delegazione del Sud e ha scambiato vedute su come allentare le tensioni militari sulla penisola e rafforzare il dialogo e la cooperazione.

"Ascoltando le intenzioni del presidente Moon di un summit da parte dell'inviato speciale della parte sudcoreana, Kim ha scambiato vedute e fatto un accordo soddisfacente", ha reso noto la Kcna, in un dispaccio in inglese.

"Egli ha inoltre avuto uno scambio di vedute in profondità su come allentare le acute tensioni militari sulla penisola coreana e su come attivare dialogo, contatti, cooperazioni e scambi versatili". Ieri Kim ha avuto un meeting e poi ospitato una cena in onore dei suoi ospiti.

La delegazione, che oggi conclude la missione, è composta da 10 persone di cui 5 "inviati speciali" con a capo Chung Eui-yong, advisor sulla sicurezza di Moon, e ha avuto lo scopo primario di gettare le basi per la ripresa del dialogo tra Usa e Nord.

La Kcna, tuttavia, non menziona il tema della denuclearizzazione e il dialogo Nord-Usa.

La visita della delegazione sudcoreana ricambia quella di alto livello fatta dal Nord a Seul per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang, in cui figurava anche Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano. Quest'ultima consegno una lettera personale del fratello a Moon e un invito verbale a recarsi a Pyongyang quanto prima. Il generale Kim Yong-chol, che ha in carico i rapporti con il Sud per contro del Partito dei Lavoratori, riferì a Moon, in occasione della visita per la cerimonia di chiusura dei Giochi, che il Nord è aperto al dialogo con gli Stati Uniti.

