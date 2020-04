Salgono a 25'834 i casi di coronavirus in Svizzera

I casi di coronavirus confermati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono saliti a 25'834, 254 in più rispetto a 24 ore fa, indica oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I decessi sono 900.

In Ticino nell'ultimo giorno si sono verificati 12 nuovi casi e 7 decessi, per un totale di 2'912 positivi e 258 morti.

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a circa 199'000, di cui 15% sono risultati positivi. La Svizzera ha quindi una delle incidenze più alte in Europa, pari a 301 contagi ogni 100 000 abitanti.

Tutti i cantoni e il Principato del Liechtenstein registrano casi. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra (833,7 ogni 100'000 abitanti), Ticino (819), Vaud (609,8) e Basilea Città (528,3) sono i più colpiti.

Le persone ricoverate sono in totale 2'974 di età variabile da 0 a 101 anni (età mediana di 71 anni). Nel 61% dei casi si tratta di uomini, nel 39% di donne.

L'incidenza dei decessi in Svizzera è di 105 morti per milione di abitanti. Dei deceduti, 543 erano uomini (60%) e 356 donne (40%). La fascia d'età va da 31 a 101 anni, per un'età mediana di 84 anni. Il 96% soffriva di una o più malattie preesistenti, fra cui le più frequenti sono ipertensione arteriosa (64%), malattie cardiovascolari (56%) e diabete (27%).

Le cifre si basano sulle informazioni fornite all'UFSP da medici e laboratori fino a questa mattina. Possono quindi divergere da quelle comunicati dai Cantoni.

