A Berna non ci saranno festeggiamenti per il primo d'agosto. Tra i numerosi eventi cancellati in questo periodo, anche la Città federale si adegua alla decisione del Consiglio federale di vietare gli eventi con oltre mille partecipanti fino a fine agosto.

L'annullamento è stato comunicato oggi dal Municipio, ricordando che lo scorso anno avevano preso parte ai festeggiamenti oltre 20'000 persone. Attorno a Piazza federale erano previsti concerti, grigliate e altre attività.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram