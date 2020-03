Continua a migliorare la situazione legata al coronavirus in Cina e Corea del Sud.

La Cina ha avuto venerdì 11 nuovi casi di coronavirus e 13 morti, tutti nell'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti, 1.430 persone dimesse dagli ospedali e un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità, a 3.610.

Il totale delle infezioni si è attestato a 80.824, comprensivo di 12.094 pazienti ancora sotto trattamento medico, 65.541 guariti e 3.189 decessi. La percentuale di guarigione è salita all'81%.

Anche in Corea del Sud la situazione migliora: si sono registrati venerdì 107 nuovi casi d'infezione, aggiornando i nuovi minimi da oltre due settimane: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale supera le 8.000 unità, a 8.086.

Il dato di ieri, che segue i 110 casi di giovedì, sottolinea i segnali positivi dall'adozione delle misure di contenimento dell'infezione, anche se a Seul permangono alcune criticità. I decessi si sono portati a quota 72, cinque in più rispetto all'ultimo bollettino.

Conseguenze economiche

Continuano intanto anche le conseguenze sull'economia: il consiglio di amministrazione di Lufthansa propone la sospensione del pagamento del dividendo a causa del coronavirus che "sta avendo un forte impatto sulla domanda" del trasporto aereo.

Lo annuncia la compagnia aerea tedesca, precisando che nelle prossime settimane il piano dei voli potrebbe essere ridotto ulteriormente fino al 70% rispetto ai piani originali. Lufthansa sta trattando la possibilità di posticipare gli investimenti e si attende un ebit adjusted nel 2020 "significativamente inferiore" all'anno precedente.

