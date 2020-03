È salito a 228 il numero di casi confermati di coronavirus in Svizzera: lo comunica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), precisando che il bilancio è sstato stilato alle12.00. Le persone risultate positive sono 264.

Ieri i casi confermati erano 181. Non vi sono invece stati altri decessi, oltre a quello della 74enne morta il 5 marzo al Centro ospedaliero universitario (CHUV) di Losanna.

In 20 cantoni è stata segnalata la malattia: si tratta di Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo. Non ancora toccati sono 6 cantoni: Appenzello Interno, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo, Sciaffusa e Uri.

In Ticino - stando ai dati UFSP - i casi confermati sono 24, a cui si aggiungono altri 19 in attesa di verifica, per un totale di 43: è il valore maggiore fra i cantoni elvetici. Nei Grigioni i rispettivi dati sono 12 e 3, per complessivi 15.

