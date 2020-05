Sono oltre 250mila i morti a causa del coronavirus nel mondo. È quanto risulta dai dati della Johns Hopkins University pubblicati nella notte. Si tratta di 250.687 vittime e 3.573.864 casi.

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte, indica la Johns Hopkins University.

Brasile

In Brasile sono sono 263 i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato nella notte il ministero della Salute, precisando che il numero totale delle vittime è di 7.288. I contagi accertati oggi sono 4.075, per un totale di 105.222.

Il tasso di mortalità è del 6,9 per cento.

India

L'India, con 3.900 nuove infezioni da coronavirus, ha registrato il suo più forte aumento in 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della salute, secondo quanto riporta la Bbc.

Nel paese in tutto ci sono 46.433 casi accertati, inclusi gli oltre 12.000 guariti e i 1.568 morti. La crescita dei casi potrebbe essere dovuto all'aumento dei test: più di 80.000 persone in tutto il paese sono state testate ieri e i funzionari sanitari sperano di iniziare presto a effettuare 100.000 test ogni giorno.

L'India da ieri ha allentato le misure restrittive, aprendo piccoli negozi e uffici privati, ma solo al 20% del personale.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio.

Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo "schema di quarantena della vita quotidiana". L'allentamento del distanziamento sociale "non vuol dire la fine del Covid-19 - ha affermato il ministro della Salute Park Neung-hoo, secondo la Yonhap -. Significa che ogni cittadino è responsabile della sua igiene".

Sono 9.283 i pazienti che hanno avuto un pieno recupero dall' infezione, 66 in più su domenica. Salgono di 2 unità i decessi, a 254, mentre i test fatti nel Paese sono stati fatti su 640.237 persone, di cui oltre il 96% (620.575) è risultato negativo.

Con il trend in calo e il contenimento dei contagi, Seul si avvia ad effettuare un'altra sforbiciata al numero dei posti letto d'ospedale dedicati all'emergenza del virus. Attualmente, sono 5.533, di cui 4.649 vuoti, ma il viceministro della Salute Kim Ganglip, ha spiegato nel briefing quotidiano che il numero sarà ridotto a 3.800 unità, di cui 2.924 disponibili nell'immediato. "Ad ogni modo, quei posti letto designati per i pazienti affetti da malattie non trasmissibili, potranno però ritornare immediatamente utilizzabili se necessario" per il Covid-19, ha aggiunto Kim.

Pakistan

Sono saliti a 486 i morti per il Covid-19 in Pakistan, mentre i casi di contagio registrati ufficialmente sono 21.501, con un aumento record di 1.315 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Le province più colpite sono quella orientale del Punjab e quella meridionale di Sindh.

Intanto a Peshawar, nel nord-ovest del Paese, il più grande ospedale pubblico ha chiuso il reparto di ginecologia dopo che 29 dei medici e degli infermieri, su un totale di 68, sono risultati positivi al test. Sono attesi i risultati dei tamponi eseguiti su un'altra parte del personale.

Israele

Nuovi dati incoraggianti sono giunti dal ministero della sanità mentre Israele intraprende da oggi una cauta "strategia di uscita" dalla crisi del coronavirus. Nella giornata di ieri si sono avuti solo 31 nuovi contagi, ed il numero dei casi positivi è così salito a 16.268.

Nel frattempo il totale delle guarigioni ha raggiunto la cifra di 10.223, con un aumento di 365 unità rispetto a ieri. I decessi sono adesso 237, tre più di ieri. In calo il numero dei malati gravi (ora 89), e di quanti fra di essi sono in rianimazione.

Russia

In Russia sono 10.102 i casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore, un po' meno dei 10.581 nuovi contagi annunciati ieri e dei 10.633 di domenica, che rappresentano il numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Lo riporta la task force anticoronavirus russa, ripresa dall'agenzia di stampa statale Tass.

In totale, stando ai dati ufficiali, i casi di Covid-19 in Russia dall'inizio dell'epidemia sono 155.370. Le vittime del nuovo virus sono ufficialmente 1.451, di cui 95 decedute nelle ultime 24 ore.

Germania

Il numero dei nuovi contagi in Germania continua ad esser contenuto intorno ai 600 e "questa è una notizia molto positiva". Il tasso di contagio R0 scende a 0,71 mentre il tasso di mortalità è salito invece al 4,2%. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino.

Il numero dei contagi aggiornato alla mezzanotte di oggi è 163.860 (e cioè +685 rispetto al giorno precedente) mentre le vittime sono 6.831.

Spagna

In Spagna si stabilizza la curva delle vittime da coronavirus. Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613. Nel bollettino quotidiano, riportato dal Pais, si legge che i casi complessivi sono 219.329, con un aumento di 867 in un giorno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram