Sono 28 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera e Liechtenstein nelle ultime 24 ore, ciò che porta il totale a 30'009. Lo ha reso noto poco fa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ieri ne erano stati annunciati 76, mentre domenica 88.

In Ticino - in base ai dati divulgati dalle autorità cantonali - i decessi sono 329, tre in più di ieri, mentre si registra solo un nuovo caso, ciò che porta il totale a 3239.

Secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS basato sulle informazioni fornite dai cantoni entro mezzogiorno, sono finora morte complessivamente in Svizzera 1788 persone.

L'UFSP parla dal canto suo di 1483 vittime, facendo riferimento ai rapporti che i laboratori e i medici hanno presentato nell'ambito dell'obbligo di notifica. Le autorità precisano che il dato può quindi differire dalle cifre cantonali. L'incidenza ammonta a 350 per 100'000 abitanti.

Finora sono stati effettuati complessivamente 286'403 test. Secondo l'UFSP, il 12% di questi sono stati positivi. Una persona può essere stata sottoposta al test più volte. L'UFSP raccomanda di effettuare test per tutti i pazienti con sintomi.

La fascia di età dei casi finora confermati va da 0 a 108 anni, per un'età mediana di 52 anni. Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l'incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più, conclude l'UFSP.

