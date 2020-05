Continuano a rimanere contenuti i nuovi casi di coronavirus in Svizzera.

Continuano a rimanere contenuti i nuovi casi di coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 44, per un totale di 30'251. L'incidenza ammonta a 352 casi per 100'000 abitanti.

I decessi, secondo quanto si legge nel comunicato odierno dell'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), sono 1532. L'agenzia Keystone-ATS, che si basa sulle cifre pubblicati dai singoli Cantoni, parla invece di 1823 morti.

In Ticino si sono registrati tre nuovi casi (che portano il totale a 3'260) e quattro decessi (totale: 338) nelle ultime 24 ore. Nei Grigioni le vittime rimangono ferme a 45 e i casi a 818.

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a più di 306 223, di cui 12% sono risultati positivi.

La fascia d'età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un'età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un'età inferiore, l'altra superiore). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini.

L'incidenza più marcata si registra ancora nel canton Ginevra, con 1033,5 casi ogni 100'000 abitanti, segue il Ticino con 914,1/100'000. Nei Grigioni il dato si ferma a 400,1/100'000.

Ad oggi, sono stati segnalati 3841 ricoveri ospedalieri in relazione a Covid-19 confermata in laboratorio. Su 3417 persone ricoverate con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti. La fascia d'età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un'età mediana di 72 anni.

Finora in Svizzera sono morte 1532 persone. Ciò corrisponde a 18 morti per 100'000 abitanti. Su 1462 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. La fascia d'età va da 31 a 108 anni, per una mediana di 84 anni.

