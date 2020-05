In Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati 58 nuovi casi di coronavirus nell'arco di 24 ore. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ieri erano stati segnalati 51 nuovi casi, giovedì 50 e da lunedì tra i 30 e i 40 al giorno. Complessivamente sono 30'572 quelli confermati. L'incidenza ammonta a 356 per 100'000 abitanti. In Ticino non si segnalano nuovi decessi. Il dato resta dunque fermo a 314 vittime. I casi totali sono 3280.

Secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, sono finora 1879 i decessi dovuti alla malattia. Il calcolo viene effettuato attraverso i dati ufficiali disponibili sui siti cantonali. L'UFSP parla dal canto suo di 1602 morti.

L'UFSP fa riferimento ai dati che i laboratori e i medici hanno presentato entro questa mattina nell'ambito dell'obbligo di notifica. Il numero può quindi differire dalle cifre cantonali, scrive l'UFSP. Finora sono stati effettuati in Svizzera complessivamente 339'364 test. L'11% ha dato esito positivo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet