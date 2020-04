Continua a salire il numero di nuovi casi di Covid-19 confermati in Svizzera: 734 in più in 24 ore, per un totale di 24'308 casi.

Lo indica il bilancio quotidiano pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I nuovi morti sono 49, per un totale di 805 decessi.

Negli ultimi due giorni, il numero di nuovi casi positivi si è stabilizzato a meno di 800 (ieri 785). Secondo l'UFSP, la Svizzera continua comunque ad avere uno dei più alti tassi di nuove infezioni in Europa, con un'incidenza di 283 casi per 100'000 abitanti. Finora circa 184'750 persone sono state sottoposte al test e il 15% sono risultate positive.

In Svizzera numero di decessi legati alla malattia si avvicina alle 1000 unità: a mezzogiorno, secondo i calcoli dell'agenzia Keystone-ATS basati sui dati disponibili sui siti web cantonali, il numero di morti è salito a quota 959. L'UFSP ha invece fissato il numero dei morti a 805, ma fa riferimento alle segnalazioni ricevute dai laboratori medici.

A livello cantonale il Ticino continua ad essere tra i cantoni più colpiti, con 2776 casi e 227 decessi. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati 62 nuovi casi e otto persone hanno perso la vita a causa del virus. Se si guarda però il numero di persone contagiate per 100'000 abitanti, Ginevra (786,6 casi) ha superato il Ticino (781,1), seguono Vaud (578,7) e Basilea Città (511,4).

Nei Grigioni non si registra alcun nuovo decesso nelle ultime 24 ore: il numero dei morti è rimasto fermo a 35. Sono invece 24 i nuovi contagi accertati, per un totale che passa da 680 a 704 unità.

Per quanto riguarda il sesso, gli uomini mostrano una maggiore vulnerabilità al virus e rappresentano quasi due terzi (61%) dei decessi, contro il 39% tra le donne. L'età di coloro che sono morti variava dai 31 ai 101 anni, con un'età mediana di 84 anni.

Delle 777 morti per le quali i dati sono completi, il 97% aveva almeno una patologia preesistente. Nella maggior parte dei casi l'ipertensione arteriosa (nel 64% dei decessi), in secondo luogo le malattie cardiovascolari (56%) e in terzo il diabete (28%).

