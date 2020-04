L'80% delle piccole e medie imprese (Pmi) esportatrici sono confrontate con la difficoltà di vendere i loro prodotti all'estero a causa dell'attuale situazione legata al coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'associazione di categoria Swiss Export.

Il 62% ha problemi anche con la filiera dei rifornimenti, si legge in un comunicato odierno. La pandemia sta incidendo pesantemente sugli esportatori e anche il futuro, nonostante gli allentamenti delle restrizioni, si presenta tutt'altro che roseo: il 52% degli interrogati si aspetta nei prossimi dodici mesi sui mercati più importanti un calo dei ricavi che va dal 7 al 30%.

La situazione, riassume Swiss Export, è difficilmente gestibile senza misure di sostegno da parte del Consiglio federale. Stando all'organismo occorre assolutamente garantire le capacità di manovra delle ditte in questione: ne va anche della fiducia delle imprese nella piazza economica svizzera, tanto più che il "made in Switzerland" viene ancora considerato un vantaggio concorrenziale. L'86% considera perciò buoni o molto buoni i provvedimenti presi dal governo per salvaguardare la liquidità delle società: per l'8% questi interventi sono invece solo sufficienti, mentre per il 5% non si fa abbastanza.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram