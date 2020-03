Coronavirus, sesto morto in Ticino

Aumentano in modo esponenziale i casi di infezione da coronavirus in Svizzera: da ieri se ne contano 800 in più, stando al bilancio giornaliero diffuso poco fa dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

In totale i casi positivi alle 13.15 di oggi erano 2200, dei quali 1563 confermati.

Intanto si registra una sesta vittima in Ticino. Si tratta di una persona anziana, indica una nota dello Stato maggiore di condotta, precisando che i casi di contagio nel cantone sono 291. A livello svizzero i morti sono quattordici.

