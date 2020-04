Da oggi a Berna è operativo un "drive-in" per effettuare test per la diagnosi veloce del Covid-19, il tutto senza scendere dalla propria vettura.

Per accedere alla postazione, che si trova nell'area fieristica della BEA, non c'è bisogno di una raccomandazione del medico, basta compilare un formulario online per scoprire se l'esame è appropriato.

Il tutto è aperto anche a persone che non appartengono a gruppi a rischio. Pedoni, ciclisti e motociclisti non possono accedervi, solo le automobili. "Il drive-in ci permette di offrire un servizio che finora ci è mancato", ha osservato il consigliere di Stato Pierre Alain Schnegg.

Nella postazione il personale medico può effettuare tra i 200 e i 300 test al giorno. La procedura dura circa 15 minuti. Il progetto potrebbe essere adottato altrove in Svizzera.

