Un'ottantina di persone hanno manifestato questo pomeriggio davanti a Palazzo federale a Berna contro le misure adottate dalla Confederazione per evitare la propagazione del coronavirus.

I partecipanti hanno chiesto che la situazione di emergenza sia abbandonata immediatamente.

Su striscioni si poteva leggere "La vecchia normalità ora". I manifestanti hanno fatto appello al rispetto dei diritti fondamentali e si sono opposti alle restrizione delle libertà come quella di riunione.

Per alcuni di loro il coronavirus non è più pericoloso della comune influenza e quindi la situazione di emergenza non sarebbe mai dovuta essere decretata. I movimenti sostenitori di tali idee sono eterogenei. Tra questi si trovano i contrari alla vaccinazione, alle antenne di telefonia mobile, alla globalizzazione o seguaci delle idee esoteriche.

La polizia in un primo tempo ha lasciato che i manifestanti si riunissero e ha poi formato un circolo avvicinandosi per parlare con loro e chiedere l'identità di alcuni.

Il raduno si è poi sciolto. La polizia è rimasta nelle vicinanze di Piazza Federale per evitare un'altra manifestazione.

