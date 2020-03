Il gruppo tedesco Adidas non pagherà l'affitto per i propri esercizi commerciali chiusi a causa dell'epidemia del coronavirus a partire da aprile e non solo in Germania ma anche in Europa. Lo riferisce Bild online.

Una portavoce dell'azienda ha riferito alla testata tedesca: "è vero che Adidas, come molte altre aziende, sospenderà temporaneamente il pagamento dell'affitto dove i nostri negozi sono chiusi. Siamo in contatto con i proprietari".

La decisione dell'azienda potrebbe non essere un problema in Germania. Ieri il parlamento tedesco ha deciso che il pagamento degli affitti durante l'emergenza coronavirus può non essere versato ed è proibita la disdetta dei contratti d'affitto fino al 30 giungo, sia per gli esercizi commerciali che per gli affitti ad uso abitativo.

Neuer Inhalt Horizontal Line