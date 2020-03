A causa del coronaviris, Harvey Weinstein sarà traferito in un altro carcere (foto d'archivio).

Anche i carceri di New York, dopo quelli di Los Angeles e Cleveland, si preparano a rilasciare centinaia di detenuti per il coronavirus, quelli più a rischio contagio e condannati per reati minori.

Lo ha annunciato il sindaco di New York Bill De Blasio, dopo che una guardia e un prigioniero sono risultati positivi al Covid-19 nel penitenziario di Rikers Island, dove è detenuto anche Harvey Weinstein. L'ex produttore di Hollywood sarà trasferito in un altro carcere.

Tra i prigionieri anche Michael Cohen, ex avvocato personale di Trump, il truffatore Bernie Madoff, e il signore della droga colombiano Gilberto Rodriguez-Orejuela.

