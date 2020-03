Anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sconsiglia di ridurre la febbre con farmaci contenenti ibuprofene. In singoli casi, è stato osservato che le persone infettate dal Covid-19 hanno un decorso aggravato. Il collegamento non è però stato dimostrato.

Nell'attesa, l'UFSP consiglia prudenza: il trattamento della febbre non è infatti generalmente necessario. Chi invece assume l'ibuprofene per un trattamento di lunga durata non deve sospenderlo, ma consultare il proprio medico.

Sul proprio sito, l'UFSP pubblica la lista dei medicamenti a base di ibuprofene venduti in Svizzera. Eccola:

Alges-X, Algifor, Algifor-L, Amavita Ibuprofène, Aspégic ibu L, Brufen, Contre-Douleur IL 400, Coop vitality Ibuprofène 400, Dismenol Dol forte, Dismenol Formule L, Dolo Spedifen, Dolocyl, Grefen, Ibu Sandoz / Ibuprofen Sandoz, Ibufelan, Ibufen-L, Ibuprofen N Helvepharm, Ibuprofen Sandoz, Irfen, Irfen Dolo, Irfen retard, Nurofen, Optifen, Saridon, Sonotryl, Spedifen, SUNSTORE Ibuprofène, Treupel Dolo forte IBUPROFEN e Ibufen-L.

Questo invece l'elenco dei farmaci a base di paracetamolo, che non sono sconsigliati:

Acétalgine, Amavita Paracétamol, Becetamol, Ben-u-ron, Contre-Douleurs P, Coop Vitality Paracétamol, Dafalgan Odis, Dafalgan, Doloran, KAFA, Mepha-Grippal C, Osa, Panadol, Paracetafelan, Paracetamol, Paraconica, Perfalgan, SUN STORE Paracétamol, Tylenol e Zolben.

Neuer Inhalt Horizontal Line