Sono scattati i controlli serrati al Brennero, che collega Italia e Austria. Le autorità austriache fermano tutti i veicoli in uscita dall'Italia per le verifiche sanitarie anti-covid 19, secondo le procedure previste dal decreto firmato ieri a Vienna.

Al momento il confine con l'Italia resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Ieri i controlli sanitari erano ancora a campione. I decreti firmati la scorsa notte a Vienna - e annunciati ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz - prevedono che camionisti e lavoratori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea (termoscan).

Secondo quanto riferito in mattinata, potranno lasciare l'Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane.

L'Austria, nel frattempo, ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia, indica l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Neuer Inhalt Horizontal Line