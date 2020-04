Jeff Bezos in una foto recente.

Jeff Bezos dona 100 milioni di dollari alla no-profit Feeding America, la rete di banche del cibo che conta 200 filiali negli Stati Uniti e offre alimenti a più di 46 milioni di persone. Lo annuncia lo stesso Bezos su Instagram.

Bezos è un imprenditore statunitense, fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon, la più grande società di commercio elettronico al mondo. Inoltre è fondatore di Blue Origin, società di start up per voli spaziali, e proprietario del The Washington Post.

Secondo Forbes, a marzo 2020 è la persona più ricca del mondo con un patrimonio stimato di 110,5 miliardi di dollari che ne fanno l'uomo più ricco dell'età contemporanea.

Neuer Inhalt Horizontal Line