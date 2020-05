Il presidente della Corte superiore di giustizia (Stj) brasiliana Joao Otavio de Noronha ha dichiarato che il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, non dovrebbe essere obbligato a consegnare i referti dei suoi esami fatti per il coronavirus.

In un'intervista al sito di notizie giuridiche JOTA, Noronha ha affermato che "non è repubblicano" richiedere la divulgazione di documenti e ha affermato che "non è perché il cittadino è eletto presidente che non ha diritto a un minimo di privacy".

L'avvocatura generale dello Stato dovrebbe presentare ricorso contro la decisione che ha garantito al quotidiano Estado de S.Paulo l'accesso ai referti di tutti gli esami effettuati da Bolsonaro per rilevare se fosse stato infettato o meno dal Covid-19. Per la procura federale, le informazioni sono di interesse pubblico.

