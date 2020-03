L'attività non si ferma.

Nonostante le turbolenze sui mercati finanziari la borsa svizzera è contraria a una sospensione delle contrattazioni, come proposto da taluni per far fronte all'ondata di ribassi delle ultime sedute.

"Proprio nei momenti di volatilità è nostro compito permettere la formazione dei prezzi", ha indicato all'agenzia Awp un portavoce di SIX, il gruppo che gestisce il mercato elvetico. Contro le vendite provocate dal panico vi sono strumenti integrati nel sistema, ha aggiunto.

