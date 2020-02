La Cina ha riportato oggi 52 nuovi decessi per coronavirus, la cifra più bassa in oltre tre settimane, portando il bilancio delle vittime a 2'715.

Tutte le nuove morti sono avvenute nell'Hubei, provincia epicentro della malattia, in cui si sono registrate 401 delle 406 nuove infezioni segnalate oggi dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc). Il numero di nuovi casi è in diminuzione nel paese, con più province che hanno riportato zero nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell'epicentro sono stati riportati solo cinque casi, il dato più basso in oltre un mese.

Intanto il numero di persone infettate in Corea del Sud è salito a 1'261, dopo l'annuncio oggi da parte delle autorità sanitarie locali di 284 nuovi contagi e di un undicesimo decesso. Si tratta del livello più alto di contaminazione nel mondo al di fuori della Cina continentale.

Pure un soldato americano di stanza in Corea del Sud si è rivelato positivo al nuovo coronavirus, prima volta per un militare statunitense. Il 23enne è di base a Camp Carroll, a circa 22 km a sud di Daegu, quarta città sudcoreana con i suoi 2,5 milioni di abitanti che è diventata uno dei due focolai dell'epidemia con il 60% circa dei contagi rilevati finora su scala nazionale.

Secondo i media di Stato cinesi la Cina ha tra l'altro messo in quarantena in un albergo 94 passeggeri di un volo in arrivo da Seul dopo che a tre persone sull'aereo è stata diagnosticata la febbre. I tre, tutti cinesi, sono arrivati nella città di Nanchino ieri mattina e sono stati immediatamente inviati con un'ambulanza in ospedale per l'isolamento e i test.

In Lombardia è arrivato a 259 il numero di contagiati dal coronavirus, e "per la prima volta sono coinvolti anche minori: stando all'assessore al Welfare Giulio Gallera, si tratta di una bambina di 4 anni, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Il bollettino di ieri parlava di 240 contagiati in Lombardia. mentre sono diventati 58, con un incremento di 13 unità rispetto a ieri sera, i casi di persone positive al coronavirus in Veneto.

Nel frattempo due nuovi contagi da coronavirus sono stati certificati in Germania, nel Baden-Württenberg (al confine con la Svizzera) e nel Nordreno-Vestfalia (ovest), facendo salire a 18 il numero dei casi nel paese. Nel primo caso si tratta di un 25enne di Göpping, secondo quanto ha comunicato il ministero della salute di Stoccarda. Nel secondo, un uomo di 40 anni di Erkelenz, isolato e ricoverato in gravi condizioni. Il paziente è già affetto da un'altra malattia. Le scuole di ogni ordine e grado nel circondariato di Heinsberg, in cui si trova Erkelenz, rimarranno chiuse oggi, e così pure gli uffici amministrativi della zona. Secondo l'agenzia Dpa il 25enne potrebbe essere rimasto contagiato a Milano durante un viaggio di lavoro. I casi del virus ufficialmente registrati in Germania sono al momento 18.

E un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel Nord Italia è risultato positivo al coronavirus diventando il primo caso confermato a Madrid e il settimo in tutta la Spagna (gli ultimi cinque confermati nelle ultime 24 ore).

Primo caso di coronavirus confermato poi in Brasile, dove è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia il 21 febbraio scorso

