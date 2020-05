Fino ad un anno di reclusione e multa da 45 a 45 mila euro: sono queste le sanzioni previste per chi non userà la mascherina nei locali pubblici di San Paolo, la città brasiliana più colpita dall'epidemia di coronavirus.

Lo stabilisce un decreto del governatore dello stato, Joao Doria, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale.

L'obbligo di mascherina entrerà in vigore da giovedì prossimo. Sanzioni, dalla multa fino alla chiusura a tempo indeterminato, anche per i titolari dei locali pubblici che non faranno rispettare l'obbligo di mascherina.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram