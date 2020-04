Si svolge oggi la giornata nazionale di raccolta fondi per le persone colpite dalla crisi del coronavirus organizzata dalla Catena della Solidarietà, assieme alla SSR e ad altri media privati.

Dal 23 marzo sono già stati donati circa 17 milioni di franchi per gli aiuti d'urgenza.

Il 16 aprile vuole essere un "simbolo della solidarietà nazionale attraverso le quattro regioni svizzere", ha sottolineato l'organizzazione negli scorsi giorni. Il denaro sarà messo a disposizione di Caritas Svizzera, Croce Rossa Svizzera e altre associazioni attive nel settore umanitario.

Finora la Svizzera ha già stanziato oltre 6 milioni per l'aiuto immediato. Oltre ai senzatetto e alle classi più povere, l'azione mira a sostenere altre categorie, come le vittime di violenza domestica.

In un'intervista concessa alla RTS, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha espresso gratitudine verso la Catena della Solidarietà e i suoi partner per la colletta. "Ci vogliono risorse e organizzazioni che possano realmente venire incontro alle persone particolarmente toccate da questa situazione", ha detto la consigliera federale.

Le donazioni sono possibili per telefono tra le 07.00 e le 22.00 al numero gratuito 0800 87 07 07. Le offerte possono pure essere fatte online in qualsiasi momento sul sito www.catena-della-solidarieta.ch o via e-banking sul conto postale 10-15000-6 con la menzione "Coronavirus".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram