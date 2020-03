Il Cervino illuminato quale segno di speranza nella lotta al Coronavirus. È quanto realizza a partire da stasera, su incarico del Comune di Zermatt (VS), l'artista Gerry Hofstetter. Lo spettacolo si potrà ammirare tutte le sere fra il tramonto e le 23:00.

L'iconica montagna è un simbolo della Svizzera e di forza, si legge in un comunicato odierno delle autorità comunali. La società deve essere forte come il Cervino per poter superare la tempesta che sta attraversando. La luce è stata scelta poiché rappresenta la speranza.

Al momento l'illuminazione è prevista fino al 19 aprile e il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Visto che il motto di questi tempi è "restate a casa", prosegue il comune, le webcam attorno al Cervino trasmetteranno lo spettacolo live su zermatt.ch/hope.

