A fronte del crescente numero di casi di coronavirus riscontrati in diversi cantoni, il Consiglio federale ha ordinato l'annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone. Il divieto entra in vigore immediatamente e dura almeno fino al 15 marzo 2020.

Lo ha comunicato oggi il consigliere federale Alain Berset alla stampa. Il ministro ha precisato che il governo si è riunito stamane "per una seduta straordinaria". Tenuto conto della situazione e della diffusione del coronavirus, il Consiglio federale ha dichiarato quella attuale una "situazione particolare" secondo la legge sulle epidemie.

Sono pertanto vietate le manifestazioni con oltre 1000 persone. Il divieto entra in vigore da subito e vige almeno fino al 15 marzo 2020. L'esecuzione e i controlli sono di competenza dei Cantoni.

Per ora 15 casi, 2 in Ticino

"In Svizzera attualmente sono 15 le persone risultate positive al coronavirus, mentre un centinaio si trovano in quarantena", ha aggiunto Berset, precisando che la situazione cambia di ora in ora.

Daniel Koch, capo della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP, ha indicato che i casi si trovano in Ticino (2), Argovia (1), Ginevra (3), Grigioni (2), Basilea Campagna (1), Basilea Città (2), Zurigo (2), Vaud (1) e Obvaldo (1).

Protezione è priorità assoluta

Per il governo "la protezione della popolazione ha la priorità assoluta": in base alla legge sulle epidemie il Consiglio federale può, in accordo con i Cantoni, ordinare autonomamente provvedimenti che, in una situazione normale, sarebbero di competenza cantonale.

I gradi edifici contenenti uffici con più di mille persone non sono interessati dal divieto emesso oggi. "Lì la gente può muoversi liberamente e può applicare correttamente le norme igieniche", ha detto Berset. Lo stesso vale per treni, stazioni, scuole reclute e località sciistiche.

Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, "gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente".

Neuer Inhalt Horizontal Line