A fronte del crescente numero di casi di coronavirus - 15, di cui 1 in Ticino - il Consiglio federale ha ordinato l'annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone. Il divieto entra in vigore immediatamente e dura almeno fino al 15 marzo.

Lo ha comunicato oggi il consigliere federale Alain Berset alla stampa. Il ministro ha precisato che il governo si è riunito stamane "per una seduta straordinaria". Tenuto conto della situazione e della diffusione del coronavirus, il Consiglio federale ha dichiarato quella attuale una "situazione particolare" secondo la legge sulle epidemie.

Ha emanato quindi un'ordinanza che è entrata in vigore stamane alle 10.00 e che durerà almeno fino al 15 marzo: essa vieta tutte le manifestazioni con oltre 1000 persone sul suolo elvetico. L'esecuzione e i controlli sono di competenza dei Cantoni. L'ordinanza - ha aggiunto il ministro - potrà essere estesa o modificata in ogni momento, in base all'evolversi della situazione.

Protezione è priorità assoluta

Per il governo "la protezione della popolazione ha la priorità assoluta": in base alla legge sulle epidemie il Consiglio federale può, in accordo con i Cantoni, ordinare autonomamente provvedimenti che, in una situazione normale, sarebbero di competenza cantonale. È quanto avvenuto oggi: naturalmente le autorità cantonali possono decidere di fissare ulteriori misure se lo ritengono necessario, ha sottolineato Berset.

"Situazioni particolari richiedono misure particolari", ha dichiarato dal canto suo Heidi Hanselmann, presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità. I Cantoni salutano il fatto che il Consiglio federale abbia preso in mano la situazione: "una linea comune a tutta la Svizzera è importante per un'azione coerente contro il virus".

Sarebbe stato difficile, ha aggiunto Hanselmann, giustificare partite di hockey a porte chiuse in Ticino e a San Gallo se altri cantoni non avessero fatto lo stesso. Il trasferimento del potere decisionale al Consiglio federale non ha certo lasciato le autorità cantonali con le mani in mano: esse devono comunque decidere per quanto riguarda le scuole e le manifestazioni minori e devono pure occuparsi dell'attuazione delle disposizioni federali.

Divieto non vale per uffici, treni e altri luoghi affollati

I gradi edifici contenenti uffici con più di mille persone non sono interessati dal divieto: "lì la gente può muoversi liberamente e può applicare correttamente le norme igieniche", ha detto Berset. Lo stesso vale per treni, stazioni, scuole reclute e località sciistiche.

Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, "gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente".

Per quanto riguarda la sessione delle Camere federali, prevista da lunedì mattina a Berna, Berset ha indicato che una decisione in merito è di competenza del Parlamento. "A titolo personale non mi sento di paragonare il lavori delle Camere a un concerto in uno stadio", ha aggiunto.

Per ora 15 casi, 1 in Ticino

"In Svizzera attualmente sono 15 le persone risultate positive al coronavirus, mentre un centinaio si trovano in quarantena", ha aggiunto Berset, precisando che la situazione cambia di ora in ora.

Daniel Koch, capo della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP, ha indicato che i casi si trovano in Ticino (1, inizialmente si era parlato di 2 persone, ma è stato un errore di comunicazione tra autorità competenti), Argovia (1), Ginevra (3), Grigioni (2), Basilea Campagna (1), Basilea Città (2), Zurigo (2), Vaud (1) e Obvaldo (1). Non è chiaro in quale cantone si trovi il quindicesimo caso.

Situazione preoccupante in Italia e Germania

Il Consiglio federale è tenuto costantemente informato ed è sempre in contatto anche con i Paesi vicini, ha detto Berset: in particolare in Italia e in Germania la situazione sembra essere sfuggita di mano. In questi paesi non si riesce più a tenere conto della "catena infettiva", ovvero non si riesce più a risalire alla fonte di contagio e a stabilire tutti i contatti che gli ammalati hanno avuto, ci si limita ormai a curare i casi gravi e ad evitare la propagazione incontrollata del virus.

In Svizzera per ora abbiamo una chiara descrizione della "catena infettiva" di ogni caso, ha precisato Berset. Inoltre - ha aggiunto Koch - non vi sono finora stati casi di contagio in territorio elvetico: le persone risultate positive sono state tutte infettate all'estero nelle ultime settimane.

La questione di isolare completamente un luogo o una località particolarmente colpiti dal virus, come fatto ad esempio dall'Italia, pone diversi problemi, ha aggiunto l'esperto federale. Prima fra tutti la forte componente di pendolarismo che caratterizza il mondo del lavoro elvetico: sbarrare una località significa anche impedire l'accesso al personale medico o curante che vive altrove e mettere quindi in seria difficoltà il lavoro di ospedali e ambulatori.

Casi positivi a carico casse malattia

Koch ha indicato che in caso di persone considerate "sintomatiche" (che presentano i sintomi di un'influenza con problemi respiratori e che hanno avuto un'effettiva possibilità di contagio) e per quelle in cui il test è risultato positivo i costi sono coperti dalle casse malattia.

I costi generati da una quarantena imposta a famigliari e conoscenti di un malato sono invece a carico del cantone che ha emanato la misura.

Nessun risarcimento dalla Confederazione

La Confederazione non risarcirà invece i costi derivanti dallo stop deciso oggi alle grandi manifestazioni: la legge sulle epidemie non lo prevede: vi è solo una clausola di rigore per casi ben definiti.

Toccherà agli organizzatori degli eventi ricorrere alle loro assicurazioni private, ha aggiunto il consigliere federale. In ogni caso potranno chiaramente dimostrare che l'annullamento è stato deciso per un "grave problema di salute pubblica".

Secondo Heidi Hanselmann, le misure drastiche decise oggi avranno importanti conseguenze economiche. Le autorità non possono al momento attuale stimare l'entità dei danni agli organizzatori e alle aziende. L'attenzione, per ora, è interamente rivolta alla salute e alla protezione della popolazione.

I Cantoni avevano già reagito

La decisione del Consiglio federale scioglie quindi ogni dubbio anche riguardo alla cancellazione del carnevale di Basilea - il Cantone avrebbe dovuto prendere oggi la decisione se lunedì mattina avrebbe preso il via l'evento Patrimonio dell'umanità dell'Unesco - e del Salone dell'automobile di Ginevra, che avrebbe dovuto tenersi dal 5 al 15 marzo. Entrambe le manifestazioni sono state annullate.

In precedenza numerosi Cantoni avevano già adottato misure restrittive.

Neuer Inhalt Horizontal Line