In Cina sta lentamente diminuendo l'allerta coronavirus.

Sono 18 le province che in Cina hanno finora ridotto il grado di allerta per l'epidemia di coronavirus: lo Zhejiang è l'ultima, secondo i media locali, ad aver annunciato oggi la modifica.

Sono misure, caldeggiate dal presidente Xi Jinping, che puntano a far ritornare l'operatività nei settori industriali e produttivi dopo il blocco deciso per frenare il contagio. Ad esempio, l'Ufficio economico e It di Shanghai ha spiegato che il 66% della attività registrate ha ripreso a funzionare.

Intanto nel mondo sono salite a 3.038 le morti causate dal virus. L'infezione è ormai estesa a 65 Paesi. La cifra è stata maturata da 42 nuovi morti nella provincia dell'Hubei, secondo i dati aggiornati dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese.

L'Nhc ha reso noto 202 altri contagi certi (solo sei fuori dall'Hubei) e 141 casi sospetti. Sono invece 2.837 le persone guarite e dimesse dagli ospedali, mentre i casi gravi sono diminuiti di 255 unità, a quota 7.110.

Neuer Inhalt Horizontal Line