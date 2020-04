Nono giorno senza morti da coronavirus in Cina.

La Cina ha registrato giovedì sei nuovi casi di coronavirus, contro i 10 di mercoledì, di cui due importati e 4 domestici tra le province di Heilongjiang (3) e Guangdong (1).

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i decessi sono stati pari a zero per il nono giorno di fila, restando fermi a 4.632 nel complesso.

I contagi totali sono saliti a 82.804, mentre i guariti a 77.257. I casi importati risultano adesso 1.618, di cui 849 risoltisi con la guarigione e 769 ancora in cura, comprensivi di 32 in gravi condizioni. I nuovi asintomatici individuati sono 34, per 979 totali: tutti sono sotto stretta osservazione medica.

I morti provocati dal coronavirus a livello mondiale hanno intanto superato quota 190.000, mentre il numero complessivo dei casi ha passato la soglia dei 2,7 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University.

Nel mondo si registrano adesso 190.861 decessi a fronte di 2.709.408 casi mentre le persone guarite sono 738.490.

In diverse città continuano i segnali i normalizzazione. Parigi, ad esempio, punta a far ripartire fino al 70% del sistema di trasporti pubblici - tra metro, tram e bus - dall'11 maggio, data di ingresso nella 'fase 2' dopo quasi due mesi di rigido confinamento, contro il 30% attuale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram