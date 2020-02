Alcuni esperti cinesi, sulla base dei risultati degli studi clinici, hanno confermato che la clorochina fosfato, un farmaco antimalarico, ha un determinato effetto curativo sulla nuova patologia del coronavirus (Covid-19). Lo ha comunicato oggi un funzionario cinese.

Sun Yanrong, viceresponsabile del China National Center for Biotechnology Development del ministero della Scienza e della Tecnologia, ha annunciato in conferenza stampa che gli esperti hanno "all'unanimità" consigliato di includere il farmaco nella prossima versione delle linee guida per la terapia e di valutarlo in studi clinici più ampi il più presto possibile.

