Una coppia sudafricana che vive a Dubai ha corso una maratona sul balcone del loro appartamento e adesso vuole lanciare una fida globale per "aiutare le persone a scrollarsi di dosso la tristezza da coronavirus".

Collin Allin, 41 anni, e la moglie Hilda hanno coperto la distanza di 42,2 chilometri effettuando 2100 giri del loro terrazzo di 20 metri quadrati in cinque ore, nove minuti e 39 secondi. La loro figlia di 10 anni, Geena, ha assistito i genitori con musica, bevande e snack.

"Ce l'abbiamo fatta #balconymarathon", ha scritto Allin su Instgram annunciando di voler organizzare "una corsa globale e più inclusiva, per tutte le persone in isolamento. Collin e Hilda non sono i primi ne' i soli ad aver tentato l'impresa di correre una maratona sul balcone. Il 32enne francese Elisha Nochomovitz ci è riuscito su un terrazzino di appena 7 metri.

Negli Emirati Arabi Uniti - dove ci sono 468 casi di Covid-19 e due morti - non c'è ancora un vero e proprio regime di quarantena, se non per un lockdown di quattro giorni, da giovedì a oggi, imposto dal governo per effettuare la sanificazione dei trasporti pubblici.

