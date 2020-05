I contagi da coronavirus registrati nel focolaio di Itaewon, il quartiere della movida di Seul, sono saliti a 120, diffondendo il timore di una nuova ondata nel paese.

Le infezioni secondarie stanno emergendo non solo nella capitale, ma anche in altre città, come Busan, e l'isola di Jeju. Il ministero della sanità ha riferito di 20'000 test fatti finora per circoscrivere l'infezione.

Il "super diffusore" è un uomo di 29 anni che ha frequentato a Itaewon, nel weekend del Primo maggio, cinque locali in prevalenza legati alla comunità Lgbtq.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram