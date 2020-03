C'è molta attesa in tutto il Paese per la conferenza stampa che il Consiglio federale ha convocato per le 17.00 allo scopo di illustrare le nuove misure prese per lottare contro il coronavirus.

Sono infatti oltre 100'000 le persone connesse al canale YouTube dove verrà trasmessa (www.youtube.com/watch?v=fnuTzODXLvw).

Neuer Inhalt Horizontal Line