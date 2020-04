Il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per obbligare tutti gli abitanti ad indossare una mascherina o una copertura per naso e bocca in pubblico.

Ciò varrà in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile rispettare il distanziamento sociale di due metri.

Prima che l'ordine esecutivo entri in vigore, ha aggiunto, ci sarà un periodo di preavviso di tre giorni. Cuomo ha anche dichiarato che la pandemia di coronavirus "sarà finita solo quando avremo un vaccino", prevedendo per esso 12-18 mesi.

