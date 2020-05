Dall'11 maggio quindici valichi di confine saranno riaperti al traffico. Questa settimana, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) aveva già proceduto alla riapertura di quattro valichi.

Per garantire un flusso di traffico il più scorrevole possibile, all'inizio della prossima settimana saranno aperti altri valichi di confine nei cantoni dei Grigioni, Soletta e Ticino, cosi come in Svizzera francese, si legge in un comunicato dell'AFD. I controlli basati sui rischi continueranno a essere effettuati.

Fra i valichi riaperti, in Ticino si trovano:

Camedo: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Ponte Faloppia: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Pizzamiglio: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Brusata: dalle ore 05:00 alle 20:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Nei Grigioni invece:

Spiess: da/verso Samnaun, dalle ore 08:00 alle ore 11:00; dal lunedì al venerdì

L'elenco completo dei valichi aperti si trova sul sito dell'AFD (www.ezv.admin.ch).

