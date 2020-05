Nonostante la crisi del coronavirus, al momento le richieste di aiuto sociale nella maggior parte dei cantoni non sono praticamente aumentate.

Stando alla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), la situazione dovrebbe cambiare a partire dalla metà di quest'anno, quando le riserve personali saranno esaurite.

"Abbiamo constatato che, in marzo, nella maggioranza dei cantoni il numero di persone che beneficiano dell'aiuto sociale si situa allo stesso livello o quasi della media annua del 2019, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS, il segretario generale di COSAS Markus Kaufmann.

Le cifre del mese di aprile non sono ancora definitive. Dai primi accertamenti non v'è ancora un aumento importante delle persone sostenute. Da giugno, COSAS realizzerà un monitoraggio a livello nazionale e potrà mettere a disposizione i suoi dati mensili a media e autorità.

Aiuto effettivo e richieste

L'aumento maggiore di richieste di aiuto sociale in seguito al coronavirus si è avuto nel canton Ginevra. Nelle ultime settimane nel cantone lemanico si sono registrate 1'700 domande di assistenza, contro una media di circa 400 al mese in tempi normali. Si tratta di una situazione eccezionale, sostiene Kaufmann.

Stando a uno studio della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), nelle prime due settimane di confinamento dovuto al Covid-19, il numero di richieste di aiuto sociale nella Svizzera tedesca è quadruplicato su base annua.

Le statistiche di COSAS si basano tuttavia sugli aiuti effettivi e non sulle domande. Stando a Kaufmann, tali cifre sembrano eccessive. Il segretario generale dubita che le molte richieste inoltrate in marzo siano state ritirate dopo l'introduzione delle indennità per perdita di guadagno (IPG).

Indipendenti in difficoltà

In maniera generale, le attuali misure quali il lavoro ridotto e le IPG sembrano funzionare molto bene. L'aiuto sociale viene inoltre richiesto soltanto quando il reddito è inferiore a 4000 franchi. Partiamo dal presupposto che molte famiglie vivano attualmente sulle loro riserve", ha aggiunto Kaufmann.

Secondo il segretario generale di COSAS, è difficile da prevedere come evolveranno le cifre dell'aiuto sociale nei prossimi mesi. A suo avviso, i più colpiti sono dalla crisi del coronavirus sono gli indipendenti. A metà maggio, per loro scadranno le indennità per perdita di guadagno. Molti potranno colmare la perdita di salario soltanto uno o due mesi dopo. "Prevediamo quindi un aumento considerevole di richieste dalla metà di giugno", sostiene Kaufmann.

